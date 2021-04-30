الزراعة: ارتفاع صادرات مصر إلى أكثر من 2.7 مليون طن

جدة - نرمين السيد - وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 27 ابريل 2021، حيث بلغت 2 مليون و721 ألف و403 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالى 150 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، حيث بلغت الموالح حوالى مليون و 444 ألفا و95 طنا، بالإضافة إلى تصدير 485 ألفا و503 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 165 ألفا و143 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 60 ألفا و628 طنا، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 18 ألفا و668 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 18 ألفا و396 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 13 ألف و455 طنا، يليها فى المركز الثامن الثوم بإجمالى 10 آلاف و945 طنا.

بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 7 آلاف و767 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 6 آلاف و 505 أطنان، وحصل الفلفل على المركز الحادى عشر بإجمالى 4 آلاف و335 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالى 369 طنا.