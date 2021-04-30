/629259/أسعار-الذهب-في-تراجع-عيار-18-يسجل-664-جنيها-للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، تراجع بقيمة جنيهين.

وبالنسبة الأسعار العالمية للذهب سجلت تذبذب واضح وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط. وبلغت أسعار أونصة الذهب ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات. أسعار الذهب اليوم في مصر : سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام. سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام. سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام. سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها. أونصة الذهب 1768 دولار. أسعار الخضروات والفاكهة بينماتباينت أسعار الخضروات والفاكهة بين الصعود والهبوط خلال شهر رمضان الكريم. وارتفع سعر الطماطم إلى 8 جنيهات بعد أن كان قد انخفض في الأسابيع الماضية لـ2 جنيه. واستقر سعر البطاطس عند 5 جنيهات. وتراوحت أسعار البصل بين 3 إلى 5 جنيهات. وتراوحت أسعار الباذنجان بين 8 و10 جنيهات. واستقر سعر البامية عند 40 جنيها والفاصوليا عند 10 جنيهات. واستقر سعر الخيار عند 3 جنيهات.

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