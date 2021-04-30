/629257/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-الجونة-بالدوري

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الجمعة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة، وتقام علي ستاد السلام.

وجاءت تشكيل الاهلي المتوقع كألاتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني_ سعد سمير_ رامي ربيعة_ أحمد نبيل كوكا الوسط:عمرو السولية وأليو ديانج_ ومحمد مجدي "افشة"_ حسين الشحات_ ومحمود عبد المنعم "كهربا" الهجوم: محمد شريف. موقف الفريقين في الدوري ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة. على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة محتلا المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الفريق في الظهور بمستوى مشرف أمام النادي الأهلي. قائمة الاهلي لمباراة الجونة محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي سعد سمير - رامي ربيعة - كوكا - ياسر ابراهيم - هاني - بيكهام - السولية - ديانج - اكرم توفيق - ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - وليد سليمان - طاهر طاهر - صلاح محسن - مروان محسن - كهربا - محمد شريف. الجدير بالذكر أن آخر مواجهات الاهلي كانت أمام فريق المصري والتي انتهت بنتيجة 2/1لصالح الشياطين الحمر.

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