/629260/جنازة-عسكرية-للأمير-محمد-بن-طلال-تعرف-على-تاريخه-وإنجازاته

أصدرت رئاسة التشريفات الملكية الأردنية، بياناً حول مراسم تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى للملك عبد الله الثانى، الذى وافته المنية الخميس.

وأوضح البيان، أن موكب تشييع جثمان الأمير الراحل سوف يتحرك من قصره إلى مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص الساعة 11:55 صباحاً فى موكب خاص.

وسوف يشارك الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، عاهل الأردن، والأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، بمراسم التشييع.

تبليغ عدد محدود من المشيعين

وأشار إلى أنه حفاظا على سلامة الجميع، والتزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة المتبعة في التعامل مع وباء كورونا، تم تبليغ عدد محدود من المشيّعين من أفراد العائلة المالكة والسادة الأشراف، من قبل رئاسة التشريفات الملكية للتواجد في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص الساعة 12:10 ظهراً، وهم:

الأمير الحسن بن طلال.

الأمير فيصل بن الحسين.

الأمير على بن الحسين.

الأمير حمزة بن الحسين.

الأمير هاشم بن الحسين.

الأمير طلال بن محمد.

الأمير غازى بن محمد.

الأمير راشد بن الحسن.

الأمير عمر بن فيصل بن الحسين.

الأمير حسين بن طلال بن محمد.

الأمير محمد بن طلال بن محمد.

الأمير على بن نايف.

الأمير "محمد عباس" بن على بن نايف.

الأمير عاصم بن نايف.

الأمير نايف بن عاصم بن نايف.

الأمير رعد بن زيد.

الأمير مرعد بن رعد بن زيد.

سيادة الشريف شاكر بن زيد بن شاكر.

سيادة الشريف غازى بن شاكر بن زيد.

سيادة الشريف جميل بن ناصر بن جميل.

سيادة الشريف حسين بن ناصر بن جميل.

سيادة الشريف ناصر بن ناصر بن جميل.

سيادة الشريف فواز بن زبن بن عبد الله.

سيادة الشريف زيد بن فواز بن زبن بن عبد الله.

ووصل الموكب الخاص المرافق للجثمان الطاهر إلى المسجد الساعة 12:30 ظهراً، ثم إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجنازة فى مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص.

أداء التحية العسكرية للجنازة

بعدها ينقل الجثمان سيراَ على الأقدام من مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص إلى الأضرحة الملكية، بعد أن يسجى الجثمان على عربة مدفع، تقوم موسيقات القوات المسلحة بعزف سلام الجنازة، بينما يقوم حرس الشرف بصفّيه، بأداء التحية العسكرية للجنازة، ويراعى فى ذلك تعليمات السلامة العامة المتبعة.

وتابع بيان التشريفات الملكية، إلى أنه عند الوصول إلى الأضرحة الملكية، يتم إجراء مراسم مواراة الجثمان الثرى، مؤكدا أنه التزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، تلغى مراسم المصافحة لتقبّل التعازى.

تاريخ ونشأته الأمير

وولد الفقيد الكبير، فى عمان يوم الثانى من أكتوبر عام 1940، وهو ثانى أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول، والملكة زين الشرف، طيب الله ثراهما.

وأنهى الأمير الراحل، دراسته الابتدائية والثانوية فى عمان وسويسرا والمملكة المتحدة، والتحق بالكلية العسكرية فى بغداد عامى 1956 و1957، وانضم بعد عودته إلى الأردن لصفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، فى كتيبة الحرس الملكى الخاص الأولى.

وليا للعهد خلال 10 أعوام

تقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقا عسكريا لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا لجلالة الملك الحسين، كما تولى مهام نائب جلالة الملك أثناء سفر جلالة الملك الحسين خارج أرض الوطن.