/629262/رئيس-سياحة-النواب-تشيد-بجهود-الدولة-ونجاحها-في-استعادة-آثارها-المهربة-بالخارج

أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، بجهود الدولة المصرية ونجاحها في استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج بطرق غير شرعية، والذى نتج عنها استرداد قطعتين أثريتين من إيطاليا يرجع تاريخهما للعصور اليونانية والرومانية.

رئيس سياحة النواب: مصر مهتمة بالحفاظ على تراثها التاريخي

وأثنت رئيس سياحة النواب، نورا علي، باهتمام مصر البالغ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على تراثها التاريخى والحضاري والجهود الكبيرة، التي بذلت على مدار السنوات الماضية، لإحداث نقلة نوعية كبيرة من أجل إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، وتطوير المتاحف لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية.

رئيس سياحة النواب: الوزارة نجحت فى استعادة عدد كبير من الآثار

وقالت النائبة نورا، رئيس سياحة النواب، على أن وزارة السياحة والآثار نجحت على مدار السنوات السابقة بالتعاون مع وزارة الخارجية في استعادة عدد كبير من الآثار المصرية المهربة للخارج إلى مصر ، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين العديد من الدول في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية وهذه الدول لعودة آثار مصر المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية .

وأعربت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن تقديرها البالغ للتعاون المثمر والمستمر بين مصر وإيطاليا من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة، بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من جهود لاستعادة كافة آثارها المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.