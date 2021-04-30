/629264/أطنان-من-الأطعمة-منتهية-الصلاحية-الداخلية-تلاحق-تجار-الفساد

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 طن "أسماك هارنج" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية .

2 طن سجق وكبدة منتهي الصلاحية

كما نجحت الجهود في ضبط 2,45 طن "دواجن – سجق – كبده – برجر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

16 طن مخللات عديمة الصلاحية

وأسفرت الجهود عن ضبط 16,75 طن مخللات معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

4 طن خل طعام غير مسجل

وأثمرت الجهود عن ضبط 4,3 طن خل طعام معبأة داخل عبوات مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – 1,9 طن "خل خام – حامض خليك، معبأة داخل براميل مستلزمات إنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة 0200 عبوة بلاستيكية فارغة لزوم التعبئة.

استولى على 91 ألف جنيه من التموين

كما أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة بالإسماعيلية، لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة، قدرت بقيمة مالية 91374 جنيهاً، وقام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستفيداً من فارق السعر المدعم.