صور.. محافظ البحيرة يستقبل وزير الأوقاف والمفتى لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب

جدة - نرمين السيد - استقبل هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية وقيادات الأوقاف بحضور المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، وأ.د عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.





وتأتى زيارة وزير الأوقاف إلى المحافظة لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

والمسجد تبلغ مساحته 1.375 متر، ونفذت وزارة الأوقاف أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و500 ألف جنيه وهو مكون صحن ومصليين أرضيين للرجال والسيدات و5 غرف وطرقة. وقدم وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية التهنئة للمحافظ وشعب البحيرة على ما شهدته المحافظة من إنجازات داعياً الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والإزدهار لمحافظة البحيرة. كما رحب هشام آمنة، بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ابن البحيرة على أرض المحافظة، مؤكدا أنهما قيمة وقامة وفخرا لدورهما فى نشر صحيح الدين والإسلام الوسطى والتوعية والتصدى ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف بالإضافة إلى البناء والتشيد وعمارة المساجد.

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