جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف، فى كتابه "نساء على عرش مصر"، أن القرآن الكريم، كرم المرأة وذكرها فى القرآن أكثر من مرة، كما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، وهو ما يبرز دورهن فى المجتمع.
وأشار مختار جمعة، إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة لتعطى ما عندها للمجتمع، لافتًا إلى مشاركتها الملحوظة فى العمل الخيرى، والتى قد تفوق الرجال أحيانًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف.. نساء على عرش مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.