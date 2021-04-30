فيديو جراف.. نساء على عرش مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف، فى كتابه "نساء على عرش مصر"، أن القرآن الكريم، كرم المرأة وذكرها فى القرآن أكثر من مرة، كما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، وهو ما يبرز دورهن فى المجتمع.

وأشار مختار جمعة، إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة لتعطى ما عندها للمجتمع، لافتًا إلى مشاركتها الملحوظة فى العمل الخيرى، والتى قد تفوق الرجال أحيانًا.