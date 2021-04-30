جدة - نرمين السيد - وقال قداسة البابا تواضروس، إن اليهود قبضوا على السيد المسيح ليلة الجمعة، ووضعوا مقولة "أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ وَلاَ تَهْلِكَ الأُمَّةُ كُلُّهَا!" فأصدروا بالتالى قرار موت السيد المسيح إلى جانب التهم التى ألصقوها به، مشيرًا إلى أن السيد المسيح تعرض لست محاكمات ليلة صلبه.
وبدأت صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات الجمعة العظيمة التى تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر وبلاد المهجر.
وشهدت عملية دخول الكاتدرائية إجراءات احترازية مشددة، حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية، تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين فى الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. قصة أحداث الجمعة العظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.