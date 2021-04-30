فيديوجراف.. قصة أحداث الجمعة العظيمة

جدة - نرمين السيد - وقال قداسة البابا تواضروس، إن اليهود قبضوا على السيد المسيح ليلة الجمعة، ووضعوا مقولة "أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ وَلاَ تَهْلِكَ الأُمَّةُ كُلُّهَا!" فأصدروا بالتالى قرار موت السيد المسيح إلى جانب التهم التى ألصقوها به، مشيرًا إلى أن السيد المسيح تعرض لست محاكمات ليلة صلبه.

وبدأت صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات الجمعة العظيمة التى تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر وبلاد المهجر.

وشهدت عملية دخول الكاتدرائية إجراءات احترازية مشددة، حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية، تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين فى الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.