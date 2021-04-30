صور.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة والمفتى يفتتحون مسجد عمر بن الخطاب

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، المقام على مساحة 1.375 م2، والتى نفذت وزارة الأوقاف أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه، ويتكون المسجد من طابقين، الطابق الأول يضم "صحن المسجد ومصلى أرضى رجالى ومصلى أرضى سيدات ومكتبة"، والطابق الثانى مصلى سيدات وخمس غرف وممر.





جاء ذلك بحضور اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة وأ.د عبيد صالح رئيس جامعة دمنهون والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة أوقاف البحيرة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات الدينية والتنفيذية وجمع كبير من أهالى مدينة دمنهور. يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح اليوم 5 مساجد آخرى بنطاق المحافظة بتكلفة تجاوزت 6.5 مليون جنيه وهى: * مسجد الرحمة بقرية الأنشا مركز الرحمانية، المقام بالجهود الذاتية على مساحة 242 م2 بتكلفة إجمالية مليون و452 ألف جنيه. * مسجد نجع الشيخ عون بقرية مركز كفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 323 م2 بتكلفة إجمالية مليون و938 ألف جنيه. * مسجد عزبة فودة بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 239 م2 بتكلفة إجمالية مليون و434 ألف جنيه. * مسجد خالد بن الوليد بقرية جبارس مركز إيتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 156 م2 بتكلفة إجمالية 936 ألف جنيه. * مسجد أبو الطبول البحرى بقرية زاوية حمور بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 130 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه. جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى إبريل 2021، إنشاء 217 مسجدا جديدا بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 375 مليون جنيه. وقد ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم وأم المصلين فى الصلاة، وجاءت الخطبة اليوم تحت عنوان "يوم بدر .. دروس وعبر".

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