جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بالمساجد، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة بديوان عام محافظة البحيرة، وبحضور هشام آمنة محافظ البحيرة.

ووجه هشام آمنة محافظ البحيرة الشكر لوزير الأوقاف ولأئمة البحيرة وقيادات الدعوة بها على دورهم فى نشر الفكر المستنير بالمحافظة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان، وعلى دور وزارة الأوقاف فى عمارة بيوت الله عز وجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ البحيرة يشكر «الأوقاف» على جهودها فى مواجهة الفكر المتطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.