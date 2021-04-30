صور- 1.300 مسجد.. الأوقاف تعلن حصاد عمارة بيوت الله فى 8 أشهر

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحى إفلاقه – مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة.





يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا اليوم، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 115 مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة. فيما بلغ إجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1.395 مسجدًا ، منها 1300 مسجد بالتمام والكمال بناء جديدا، أو إحلالًا وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانة وترميمًا .

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