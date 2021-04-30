بيراميدز يواجه أنيمبا النيجيرى فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية عن وقوع بيراميدز في مواجهة قوية أمام أنيمبا النيجيرى خلال القرعة التي تقام في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة.

وتأهلت 8 فرق للدور نصف النهائي، هي فرق: أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وإنيمبا النيجيري من المجموعة الأولي، وشبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني من المجموعة الثانية، وجراف دي داكار السنغالي والصفاقسي التونسي من المجموعة الثالثة، والرجاء المغربي وبيراميدز المصري من المجموعة الرابعة.

وكان فريق بيراميدز قد خسر المباراة النهائية في الموسم الماضي من الكونفدرالية، بهدف دون رد، أمام نهضة بركان المغربي، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

وتقام مباريات دور ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية للموسم الحالى بنظام المباراة الواحدة في ملعب محايد بنفس طريقة العام الماضي.

تعد بطولة الكونفدرالية البطولة الثانية الأكثر قوة ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالأندية بعد بطولة دوري أبطال افريقيا، وفي كل عام تشهد عددًا من المباريات المثيرة بأدوارها النهائية على وجه التحديد بمشاركة أكبر فرق القارة السمراء في أغلب الأحيان.