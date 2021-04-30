/629261/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-أحمد-فتحي-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

قيادي بارز في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. لايتوقف عن تكثيف نشاطه.. يوجه طاقاته لصالح الشباب والارتقاء بأحوال المواطنين يعد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، النائب أحمد فتحي، أحد أبرز الكوادر الوطنية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويرصد دوت الخليج، محطات من نشاط النائب تحت القبة، داخل أروقة البرلمان وخارجه على مدار 120 يوم من العمل النيابي، منذ بداية أعمال المجلس الحالي برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب أحمد فتحي خلال 120 يوم عمل برلماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.