/629263/تعرف-علي-موعد-مباراة-الزمالك-والإسماعيلي-بكأس-مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 29 مايو المقبل موعد مبدئيا لإنطلاق صافرة بداية مباراة الزمالك والإسماعيلي فى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر من هذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه المصرى، وسيلعب الاسماعيلي مع المقاصة فى الدورى الممتاز في يوم 24 مايو المقبل، لذلك سيتم منح الفريقين فترة راحة متساوية قبل إقامة مواجهتهما في كأس مصر.

موقف الفريقين في الدور ٣٢

حقق الزمالك الفوز وحجز مقعد في الدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، علي حساب حرس الحدود بنتيجة ثلاث أهدف مقابل هدف في لقاء الدور الثاني والثلاثون من البطولة.

حجز الإسماعيلي مقعد له في الدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعد تحقيق فوز صعب نادي لافيينا بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من البطولة.

موعد مباراة الأهلي وإني بالكأس

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وإنبى فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بسبب مشاركة المارد الأحمر فى بطولة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الأفريقى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى.

وتقام مباراة السوبر المحلى بين بطل الدورى وهو الأهلى، ووصيف كأس مصر هو طلائع الجيش، حيث توج المارد الأحمر بثنائية بالدورى والكأس فى الموسم الماضى.