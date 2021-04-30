صرف سلع التموين المدعمة ضمن مقررات مايو غدًا السبت

/629266/صرف-سلع-التموين-المدعمة-ضمن-مقررات-مايو-غدا-السبت

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا السبت، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو.

ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها. ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول. وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة في المنافذ بأسعار مخفضة. شراء 67 ألف طن زيت وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على شراء كمية 67200 ألف طن زيت صويا خام منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه و 31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021. وقف العمل بالمواقع المستقبلة للقمح المحلي الأحد أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية. وخلال التوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 26/4/2021 قرر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام يوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، كما شمل التوجيه الوزاري ايضاً على إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل في اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية.

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