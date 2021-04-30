إيهاب الهرميل:مصر نجحت فى تكوين علاقات خارجية مثلت حراكا سياسيا وتاريخيا

/629267/إيهاب-الهرميلمصر-نجحت-فى-تكوين-علاقات-خارجية-مثلت-حراكا-سياسيا-وتاريخيا

قال النائب إيهاب الهرميل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ:” رأينا في السنوات السابقة القريبة، وحتى اللحظة الحاضرة أن مصر نجحت فى إقامة علاقات دولية وإقليمية تمثل حراكًا سياسيًّا تاريخيًّا، وخاصة بعد أن فقدت في السنوات السابقة علاقاتها بالكثير من الدول بقصد أو بغير قصد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إيهاب الهرميل، على أن مصر استعادت علاقاتها مرة أخرى بقيادة الرئيس السيسي بصورة كبيرة على الصعيد الإقليمي والدولي، وبدأت تنظر إلى قضية السلام في المنطقة وقضية مكافحة الإرهاب ،وكذلك قضيه سد النهضه التي تحظي باهتمام عالمي بعد رصد المجتمع الدولي التعنت الاثيوبي في المفاوضات.

العلاقات الخارجية المصرية

واكد النائب إيهاب الهرميل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لتحيا مصر، أن مصر تجاوزت التحدي الأكبر في إقامة علاقات على المستوى الدولي والإقليمي، بخطوات ثابتة على منهجية وطنية لبناء علاقات استراتيجية مع دول متعددة على مستوى العالم وإقليمية وافريقية من منطلق دور مصر الريادي في المنطقة.

رصد المجتمع الدولي للتعنت الإثيوبي

وأشار النائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الأزمة الخاصة بسد النهضة سوف تجد انفراجه قريبا جدا ،بعد رصد المجتمع الدولي والوساطة الدولية التعنت الاثيوبي للوصول لمفاوضات حول الملء والتشغيل خاصة ،أن مصر لاتنكر حق اثيوبيا في التنمية،ولكن حق مصر في الحفاظ علي نهر النيل حق تاريخي من قبل أن تقوم دولة اثيوبيا، وكذلك اتفاقيات الأنهار الدولية التي انتهكتها اثيوبيا كلها تعزز الموقف المصري تجاه حماية أمنها القومي.

وتجدر الإشارة إلي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،بعث برقيه تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما استقبل مجلس الشيوخ، الدكتور سانح شكري وزير الخارجية، وذلك لتناول ومناقشة بعض القضايا والملفات الهامة على رأسها قضية سد النهضة ،وكل ما يتعلق بالتحديات العربية الدولية والإقليمية، وخاصة.

هذا وبعث المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.