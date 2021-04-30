/629268/ننشر-أسعار-العملات-الأجنبية-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الجمعة

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-4-2021، أمام الجنيه المصرى.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه استقرارا ليسجل 49.03 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

كما استقر سعر اليورو عند 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من أمس الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.

واستقر فى البنك الأهلى المصرى ومصر، والبنك التجارى الدولى cib"عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر :

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.

أونصة الذهب 1768 دولار.