عاجل.. السيسى يعزى الهند فى ضحايا كورونا ويؤكد تضامن مصر الكامل

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى، أتقدم بخالص التعازى إلى حكومة الهند وشعبها الصديق فى ضحايا جائحة كورونا، ونأمل فى أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة فى أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندى الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند فى جهودها لمواجهة هذه الظروف".

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