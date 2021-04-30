صلاة وترانيم .. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة غدا

جدة - نرمين السيد - تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، فى الواحدة من ظهر غد السبت، وحتى الثالثة عصرًا، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بدون حضور شعبى وجماهيرى.





وصرح يوسف إدوارد المنسق الإعلامى للاحتفال: "إنه بناءً على توجيهات الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التى يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية فى مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".

وأضاف "إدوارد" أن برنامج الاحتفال يبدأ غدًا السبت فى الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، ومجموعة من الترانيم، وبعدها صلاة للقس عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة فى مصر، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجى، وقراءة كتابية للقس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وينتهى الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر فى وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن استقبال وسائل الإعلام المختلفة لتغطية فعاليات الاحتفال، على أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، ورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.