عضو بالشيوخ: عمال مصر هم الوقود والسند فى معركة البناء

جدة - نرمين السيد - وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يهتم ويعمل على رعاية جميع العاملين ويوفر كافة درجات الحماية لهم، فضلا عن اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادى لهم.

وأشاد فهمى، فى بيان له اليوم الجمعة، بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل دعم العمال ومدى احترام الدولة لهم، وتقديرها لما يقدموه فى مختلف المجالات، موضحا أن عمال مصر هم الوقود لنهضة مصر، فضلا عن أن بسواعدهم تتحقق جميع المشروعات العملاقة وتتوالى الإنجازات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العمال هم أساس مسيرة البناء والتنمية والداعم الرئيسى فى هدف مصر نحو التقدم والرخاء، فضلا عن أن عمال مصر هم السند والقوة الضاربة للدولة المصرية فى معركة البناء والتعمير، مشددا على أنهم على مر التاريخ تحملوا الكثير من المشاق والصعاب من أجل رفعة الدولة وتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج.

وأشار النائب إلى أن عمال مصر يؤمنون دائما أن الإخلاص فى العمل هو طريق البناء، مقدرا الدور الوطنى الذى يقوم به عمال مصر، واستمرارهم فى العطاء والعمل بجد واجتهاد وإخلاص، من أجل النهضة بالوطن.