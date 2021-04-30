نائب بالشيوخ: العمال حصلوا على امتيازات غير مسبوقة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال الرشيدى، فى بيان، اليوم الجمعة، إن الاحتفال بعيد العمال يبعث السعادة والأمل فى نفوس العمال المصريين والإخلاص وتجديد العهد للوطن.

وأضاف: نقدر دور العمال الوطنى ومساهمتهم القيمة فى العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه على مر التاريخ يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل الدولة والمشاركة فى التنمية وتعظيم الموارد وزيادة الانتاج.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما منحاز للعمال منذ توليه حكم البلاد، حيث حصلوا على امتيازات لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها، سواء فى الأجور والعلاوات والمعاشات، وجاءت مكافأة على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بدورهم فى بناء مصرهم الحديثة.

وذكر النائب، أن الرئيس دائم التأكيد على ضرورة مراعاة العمال واهتمامه الشديد بمصالح المواطنين وخاصة العمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادى لهم وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.