عاجل.. محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق جميع الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا ، كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.





وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة ، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورا. كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية. وناشد محافظ القاهرة المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخصوصا خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين.

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