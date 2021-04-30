المصريين الأحرار: أعياد القيامة تظهر دوما وحدة ومحبة المصريين

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين بالداخل والخارج بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متمنيًا أن يعيد الله على بلادنا وقيادتها وأهلها بالسعادة والسلام.





وقال الحزب في بيان له، إن الأعياد المباركة تظهر دومًا وحدة ومحبة المصريين جميعًا وتنوعه الذي يثري روح واحدة ودماء واحد يجرى كشريان النيل مما يميز أبناء تلك الأرض عن غيرها في وحدة الصف وتعاون منقطع النظير وآخاء ضارب في جذور التاريخ وهو حائط الصد أمام المتربصين.

وأضاف المصريين الأحرار، أن مصر المذكورة فى الإنجيل والقرآن بالحفظ والصون حباها الله المزيد من النعم، وندعو الله لبلادنا في تلك المناسبات السعيدة بالخير والسداد وتحقيق التنمية والرخاء وإرساء السلام والاستقرار تحت قيادة رشيدة.

كما أرسل الحزب، برقيات تهنئة بمناسبة الأعياد إلي رؤساء الكنائس فى مصر وعلى رأسهم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية، والبطريرك ثيودوروس بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس للتهنئة بالعيد.



وقال رئيس حزب المصريين الأحرار فى برقية إلي قادة الكنائس: "يطيّب لى أن أبعث إليكم بخالص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة والعطرة، داعين لكم بموفور الصحة والسداد والسلامة، وأن يعيدها الله علي مصر الغالية بكل خير وبركات واجتياز لكل الصعاب والتحديات وتحقيق الانتصارات والنجاحات".