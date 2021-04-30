- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات الحى بلاغات من المواطنين تفيد وجود بناء مخالف لشبكة محمول أعلى مبنى بمنطقة "عزبة الموظفين"، وانتقلت وحدة الإزالة الفورية إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة وجود أعمال بناء لعمل قواعد شبكة محمول بالطابق الثانى علوى أعلى سطح مصنع ملابس بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية – القاهرة الزراعى.
وقال محارب هيلع، رئيس الحى، إنه تم إزالة الشبكة والتحفظ على 42 لوح خشب وكافة الأدوات المستخدمة فى البناء، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف رئيس حى شرق، أنه تم إزالة أعمال بناء دون ترخيص بالطابق الحادى عشر بعقار فى شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الرابعة الناصرية بجوار المسجد الكبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إزالة شبكة محمول أعلى مصنع بطريق الإسكندرية الزراعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.