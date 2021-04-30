صور.. إزالة شبكة محمول أعلى مصنع بطريق الإسكندرية الزراعى

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات الحى بلاغات من المواطنين تفيد وجود بناء مخالف لشبكة محمول أعلى مبنى بمنطقة "عزبة الموظفين"، وانتقلت وحدة الإزالة الفورية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة وجود أعمال بناء لعمل قواعد شبكة محمول بالطابق الثانى علوى أعلى سطح مصنع ملابس بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية – القاهرة الزراعى.

وقال محارب هيلع، رئيس الحى، إنه تم إزالة الشبكة والتحفظ على 42 لوح خشب وكافة الأدوات المستخدمة فى البناء، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس حى شرق، أنه تم إزالة أعمال بناء دون ترخيص بالطابق الحادى عشر بعقار فى شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الرابعة الناصرية بجوار المسجد الكبير.