فيديو- مصر أرض الصالحين.. حكاية مسلمة بن مخلد أول من أدخل المآذن إلى مصر

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، عن الصحابى مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصارى الخزرجى.





وأضاف جمعة، أن مسلمة بن مخلد هو أول والى مسلم يقر للأقباط ببناء الكنائس فقد كان إماما يدعو للوحدة الوطنية، وهو أول من أدخل المآذن إلى مصر، وأيضا هو أول من أقام دار لصناعة السفن بمصر، وهو من بنى مقياس النيل الموجود بمنطقة الروضة بالقاهرة، وهو من أكرم السيدة زينب رضى الله عنها عند حضورها إلى مصر بعد حادثة كربلاء وجعلها تقيم فى بيته بمنطقة قنطرة السباع "السيدة زينب حاليا".



وأوضح مفتى الجمهورية السابق مسلمة بن مخلد تولى حكم مصر فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان، وكان هو صاحب أول زيادة بمساحة جامع عمرو بن العاص حين ضاق المسجد بأهله.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن مسلمة بن مخلد ولد فى الإسلام وعندما رحل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه كان عمره 10 سنوات، لافتا إلى أنه عن دخول عمرو بن العاص مصر كان معه 4 آلاف مقاتل فى مواجهة الرومان فأرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب منه المدد، فأرسل له عمر 4 آلاف مقاتل مقسمين إلى 4 مجموعات كل مجموعة ألف مقاتل وعلى رأس كل مجموعة رجل يعد بألف مقاتل، وكان الأربعة رجال هم "عبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود".

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن مسلمة بن مخلد كان قارئا للقرآن الكريم وكان يتميز بحسن الصوت، وأنه اشترك مع الزبير بن العوام فى فتح حصن بابليون خلال فتح مصر عندما تحصن به المقوقس حاكم مصر، إذ تسلق مسلمة بن مخلد والزبير بن العوام سور الحصن وفتحا بابه لجيش المسلمين الذى سيطر على مصر كلها بفضل سقوط هذا الحصن.