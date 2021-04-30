محافظ الفيوم: 51 مدرسة و64 مركز شباب لاستقبال طلبات الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تجهيز 51 مدرسة و64 مركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فى مبادرة من المحافظة للتيسير على المواطنين الراغبين فى التسجيل للحصول على لقاح "كورونا".





وأكد الأنصارى حرصه على متابعة إجراءات حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا منذ اليوم الأول للتطعيم، للاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل وفقاً للاجراءات التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، حفاظاً على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بالأمراض.

وأعرب محافظ الفيوم، عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظرا لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود، مناشدا جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المدارس التى تم تجهيزها تشمل 12 مدرسة تابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، هى محمد معبد الابتدائية، وجمال عبد الناصر الابتدائية، والشهيد أحمد زكى لطيف "الناصرية سابقاً"، وجاسمين الابتدائية، وياسر كمال تمام الابتدائية، وقحافة الصباحيه الابتدائية، وهوارة المقطع الابتدائية، وسيلا الإعدادية، واللاهون الإعدادية، وبنى صالح الإعدادية، ودمو الإعدادية، والمندرة الإعدادية، وفى إدارة غرب التعليمية تم تجهيز مدارس 6 اكتوبر الإعداديه بنات، ومدينة فارس تعليم أساسى، وعزة زيدان لغات، والتحرير الابتدائية، والمنشية الابتدائية، والعزب التجريبية، والشهيد محمد ممدوح، وابجيج الابتدائية، والحريشى تعليم أساسى، ودسيا الابتدائية.

وأضاف أن المدارس التى تم تجهيزها بمركز ومدينة سنورس تشمل مدرسة حمادة طنطاوى لغات، والراضى الابتدائية، وأبو سعاد الابتدائية، والشهيد محمد عبد الفتاح الثانوية، وعويس عليوه الثانوية، وفى مركز أبشواى مدرسة شكشوك الابتدائية القديمة، وأبشواى الثانوية، والشهيد مصطفى أيوب "مجمع أبوكساه سابقاً"، وطبهار الثانوية، وبنات العجميين الثانوية، أما فى مركز طامية، فقد تم تجهيز مدارس طامية الإعدادية بنين الجديدة، ومدرسة بنات طامية الابتدائية، والشهيد موسى عوض الإعداديه الثانوية بقرية قصر رشوان، ودار السلام الإعدادية الثانوية، ومنشاة الجمال الإعدادية الثانوية.

وفى مركز يوسف الصديق مدارس النزلة الإعدادية، وقصر قارون الابتدائية، وأبو بكر الصديق الابتدائية، وابراهيم الجارحى الإعدادية، والشواشنة الإعدادية، وفى مركز اطسا، مدرسة الحجر الثانوية، وجردو الثانوية، ومطول الثانوية، ومنية الحيط الثانوية، ودفنو التجريبية الرسمية لغات، وأبو جندير الثانوية، والشهيد عيد عطيه "اطسا بنات سابقاً"، ومصطفى كامل الثانوية، وعتامنة المزارعة.

وكشف اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن تجهيز 64 مركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا، منها 14 مركز شباب بمركز ومدينة الفيوم هى الساحة، وقحافة، وشروق، والعامرية، والعدوة، والإعلام، والناصرية، ودمو، ومنشاة عبد الله، والمندرة، ودسيا، والعزب، وهوارة المقطع، والسنباط، و10 مراكز شباب بمركز ومدينة سنورس، هى مركز شباب مدينة سنورس، وسنورس ثانى، ومطرطارس، وبنى عتمان، وسنهور القبلية، وجبلة، وجرفس، وبيهمو، والزاوية، وترسا.

وأضاف، أنه تم أيضا تجهيز 18 مركز شباب بمركز ومدينة يوسف الصديق هى الشواشنة، غيضان، أباظة، الحامولى، بريشة الغربية، الخواجات، المشرك، كحك بحرى، النزلة، الربع، قصر الجبالى، والى ميزار، منشية قارون، شريف والى، قوته، بطن اهريت، حناحبيب، كحك قبلى، وفى مركز ومدينه أبشواى 6 مراكز، هى مركز شباب ابشواى، أبوكساه، شكشوك، أبو شنب، طبهار، العجميين، أما فى مركز ومدينة اطسا فقد تم تجهيز 7 مراكز هى مركز شباب المدينة، دفنو، جردو، عنك، قصر الباسل، ظافر، قلمشاه، وفى مركز ومدينة طامية 7 مراكز شباب، هى معصرة صاوى، دار السلام، الروبيات، الروضة، منشاة الجمال، قصر رشوان، فانوس، ومركز شباب طامية.

ويناشد محافظ الفيوم جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكترونى، التوجه للمنافذ التى تم تجهيزها بالمدارس ومراكز الشباب لتسجيل بياناتهم حتى يتسنى حصولهم على اللقاح مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل.

جدير بالذكر أن مواعيد فتح المدارس أمام المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح فى الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ومواعيد التسجيل فى مراكز الشباب من 9 صباحا وحتى 11 مساء، وذلك خلال أيام العمل الرسمية.