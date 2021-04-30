/629270/عاجل-تعرف-علي-منافس-الأهلي-بربع-نهائي-أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع غريمة القاري الجنوب إفريقي مانيلا صن داونز، في الدور الربع نهائي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الذهاب من ١٤ حتي ١٦ مايو المقبل، في حين تنطلق صافرة بداية مباراة الإياب ما بين ٢١ حتي ٢٣ مايو المقبل.

ويلتقي الفائز من الأهلي وماميلو صن داونز، الفائز من مباراة الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد.