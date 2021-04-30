/629271/الرئيس-السيسي-يعزي-حكومة-الهند-وشعبها-في-ضحايا-جائحة-كورونا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".

زيادة مرعبة في الهند

مع الزيادة المرعبة لأعداد المصابين فى دولة الهند، ضاعف من الأمر الارتفاع الهائل فى أسعار العديد من الأدوية التى يستخدمها المرضى لعلاج كورونا.

الهند تسجل أكثر من 2000 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحدالهند تسجل أكثر من 2000 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

ارتفاع أسعار الأدوية

ووفقًا لما قاله آشيش تشودرس، مدير مستشفى فى نيودلهى، فإن سعر كيلو الأكسجين، قد واصل الارتفاع حتى أنه وصل ما بين 20 أو 22 روبية، إلى أكثر من 50 روبية.

بينما تضاعف سعر عقار " ريمديسفير" حيث قفز من بين 4 آلا روبية إلى نحو 40 ألف روبية، الأمر الذى يزيد من الأوضاع خطورة فى الهند، خاصة فى ظل تدهور الأحوال الصحية للمواطنين.

وضع كارثي فى الهند

وكانت الهند قد تعرضت لموجة كاسحة من الإصابات خلال الفترة الماضية، حيث وصل إجمالى الإصابات إلى 17.6 مليون إصابة فى الهند، لتحتل بذلك المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة فى الهند، أنه تم ستسجيل 2771 حالة وفاة أخرى خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث يموت ما يقرب 115 هنديا بسبب كورونا كل ساعة.

وارتفعت الحالات فى الهند تلك عدد الضحايا في الهند إلى 197894، وهو رابع أكبر رقم عالميا خلف الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما يقول خبراء إن حتى هذه الأرقام ربما تكون أقل من الواقع الفعلي.

بينما تكافح الهند أمام موجة كاسحة من فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار الأكسجين اللازم لإنقاذ حياة الحالات الحرجة لأكثر من الضعف، بينما قفزت الأدوية التي يستخدمها المرضى لأكثر من 10 أمثال سعرها الطبيعي.

ويحذر الأطباء في نيودلهي من انفجار أكثر خطورة للوضع المتأزم مع وباء "كوفيد-19"، حيث ينهار المرضى على عتبات المستشفيات المكتظة، ويشبه المسؤولون الأكسجين بـ"الذهب".

وقال شارانج ساشديف، وهو طبيب في المستشفى ذاته، إن "الوضع حرج في الوقت الحالي. هذا الوباء أسوأ ما شهدناه حتى الآن. الأسبوعان المقبلان سيكونان جحيما بالنسبة لنا".