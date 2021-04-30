/629274/منافس-بيراميدز-مواجهات-قوية-في-دور-الثمانية-من-الكونفيدرالية

أسفرت القرعة التي أجريت في القاهرة عن مواجهات قوية في دور الثمانية من بطولة التي يشارك فيها بيراميدز .

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز فريق إنيمبا النيجيري في دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. منافس بيراميدز في دور الثمانية بالكونفيدرالية وجاءت نتيجة القرعة كاملة كالتالي : الصفاقسي في مواجهة شبيبة القبائل بدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية. أورلاندو في مواجهة الرجاء بدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز في إنيمبا بدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية. القطن في دياراف بدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية.

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