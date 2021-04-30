/629273/مواجهات-نارية-في-دور-الثمانية-من-دوري-أبطال-إفريقيا-تعرف-عليها

أسفرت القرعة التي أجريت في القاهرة عن مواجهات قوية في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها الأهلي ممثلا عن الكرة المصرية بعد خروج الزمالك.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي فريق صن دوانز الحنوب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي في نفس الدور في دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. فيما جاءت القرعة كاملة كالتالي: الأهلي في مواجهة صن دوانز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزراد في مواجهة الترجي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا سيمبا في مواجهة كايزر تشيف في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا الوداد في مواجهة مولودية الجزائر في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات نارية في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.