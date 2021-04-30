دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة أميرة العادلي خلال 120 يوم عمل برلماني

/629272/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-أميرة-العادلي-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

بسجل حافل من الخبرات العلمية والعملية، وسقف لامتناهي من الطموح والدأب، ترشحت أميرة العادلي في انتخابات مجلس النواب 2020 عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، لتمثل إضافة نوعية قوية لصفوف نواب البرلمان الجديد الذي يترأسه المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث حجزت العادلي لنفسها مكانة مميزة وبصمة برلمانية نموذجية على مدار 120 يوم من العمل النيابي.

وفي التقرير الذي يرصد فيه دوت الخليج كشف حساب النائب أميرة العادلي، نسلط الضوء أولا على الرصيد الهائل من الخبرات العلمية والمهنية والعملية للعادلي، فهي خريجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة شريعة وقانون - جامعة الأزهر، حاصلة علي دبلومة مفاوضات دولية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة، ، وهي صحفية بمؤسسة الأهرام.

عملت بعدة صحف مثل المصري اليوم، البديل، وشوشة، الأهرام المسائي، بوابة الأهرام ، نشر لها العديد من المقالات في السياسة الدولية .. الدستور ..الأهالي، مسئول الاتصال السياسي بمنظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية حتي 2012، كما أنها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة وأحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير حتي 2012 .

قبيل انطلاق قطار مجلس النواب الحالي، قالت أميرة العادلي عقب نجاحها في الاستحقاقات الانتخابية إن نواب التنسيقية يعبرون عن آمال وطموحات الشباب تحت قبة البرلمان، وسيمارسون دورهم الرقابى على الحكومة، وكذلك سيؤدون دورهم التشريعي.

وتابعت "العادلى"، حينها في تصريحات تليفزيونية: "تصويتنا سيكون مختلف، مقدرش أقول هنبقى مؤيدين ولا مختلفين، التنسيقية لن تكون صوت واحد بالعكس ستكون معبرة عن الحالة التو بداخلها، يوجد أكثر من صوت وأكثر من رأى، ويوجد تنوع، وأعتقد أن وجودنا في المجلس سيعطى تنوع، وسنبين أننا لسنا بالضرورة نكون صوت واحد، قد يكون هناك أراء مختلفة داخل التنسيقية".

واستكملت: "الميزة عندنا أننا شباب وأغلبهم لديهم خبرة سياسية كبيرة والعديد منهم اشتغل في الشارع، ولما كنا خارج البرلمان كنا بنقول عايزين نشوف مسئول بيتحاسب ورقابة برلمانية حقيقية على الحكومة، وأغلبنا من طبقة متوسطة ومحتكين بالناس 24 ساعة، ونستهدف أن نشرع قوانين تمس حياة المواطن وضرورة تفعيل هذه القوانين".

وقالت عضو مجلس النواب عن التنسيقية: "قد يكون بيننا مؤيد ومعارض تحت القبة، وفي أكثر من إتجاه نظراً لتركيبة التنسيقية المتنوعة من الأحزاب المختلفة فعلى سبيل المثال في البرلمان السابق كان نوابنا في التنسيقية من خزب التجمع دائماً رافضين للموازنة العامة ودلوقتي هيفضلوا كده بالتأكيد وفقا لرؤية حزبهم".

وأكملت: "لن نكون صوت واحد، التنسيقية ستكون معبرة عن الحالة بداخلها لوجود أكثر من رأي وصوت، وسنعطى فكرة جديدة في أذهان الناس، وممكن يبقى داخل التنسيقية مشروعين لقانون واحد مختلفين".

مواجهات اللحظة الأولى

انخرطت النائبة أميرة العادلي في دور رقابي صلب وقوي منذ اللحظات الأولى لوجودها داخل أروقة البرلمان، لازالت كلماتها في مواجهة وزيري التموين والإعلام ماثلة في الأذهان، ففي 18 يناير: قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، إن بعض معايير الاستبعاد من بطاقات التموين غير منطقية، وتحتاج لإعادة النظر من وزارة التموين.

وقالت أميرة العادلي تعقيبا على بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: «مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من المعاناة التي يعيشها كل يوم».

وأضافت أنه لابد من إعادة النظر في المستحقين لدعم التمويني وغير المستحقين، قائلة: «كلنا متفقين على عدم إعطاء الدعم التمويني لغير المستحقين، بس في نفس الوقت مش عايزين نظلم المستحقين».

١٩ يناير: طالبت أميرة العادلي، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب، وزير الإعلام المستقيل أسامة هيكل بـ"الاستقالة"، بسبب ما وصفته بـ"الأداء الباهت للوزارة".

ووجهت العادلي كلمتها للوزير، قائلة: "الأفضل لكم أن تستقيل من الوزارة، في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها الإعلام، وكذلك نظرا للجمع بين منصب الوزير ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي".

وقالت "العادلى"، في حديثها لوزير الإعلام: "ماذا فعلت من يوم توليك الوزارة، بالإضافة إلى إهدارالمال العام بمدينة الإنتاج الإعلامي، واستغربت من أنه كمسئول في الدولة ليس لديه صلاحيات ويهاجم إعلام الدولة التي يمثلها، فهذه إساءة للدولة المصرية ويجب عليه تقديم استقالته".

وفي 6 فبراير وجهت العادلي انتقادات حادة لوزارة الصحة، في معرض تعقيبها، على بيان وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبة باتباع نهج الشفافية والمصارحة، خاصة فى بيانات الوزارة، التى تصدرها، وأضافت:" فى مصابين ومش لاقيين سرير رعاية".

كما شددت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، على ضرورة توضيح كافة أوجه القصور، والخلل للتمكن من معالجتها، ومحاسبة المقصرين فى أداء واجباتهم، لأن حياة المصريين الغالية تستحق أن يحاسب من أجلها أى مقصر، وقالت إن وازرة الصحة لم تعد تحوز على ثقة الشعب المصرى، وأشارت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، إلى عدم وجود معلومات صحيحة، عن عدد الحالات المصابة والوفيات، إضافة إلى وجود نقص حاد فى المستلزمات الطبية، من ضمنها عدد أسرة العناية المركزة فى مصر.

واجهة مشرفة

في 15 مارس، قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" يتم تصنيفى ضمن صفوف المعارضة، لأنى أنتمى إلى ثورة 25 يناير و30 يونيو، وهذا أمر يشرفنى، ووجدى داخل البرلمان يثبت أنه كما يوجد مؤيدين داخل المجلس يوجد أيضًا معارضين".

وتابعت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حديثها فى اللقاء الذى جمع نواب التنسيقية، بالشباب الدارسين فى الخارج، قائلة:" المعارضة موجودة وبقوة داخل المجلس، وليس هناك حصار أو مصادرة لرأى، حيث يوجد نواب ضمن أحزاب تنتمى إلى أقصى المعارضة، مثل التجمع، والمصرى الديمقراطى".

واستكملت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى:" نجتمع داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رغم اختلاف توجهاتنا السياسية، حيث يجمعنا أرضية وطنية واحدة، ولكن تتعدد التوجهات السياسية، وفى موضوع الحديد والصلب، ناقشنا الأمر داخل التنسيقية بموضوعية شديدة، وتمت مناظرة بين وجهات نظر مختلفة".

واستطردت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" أعمل فى السياسة عندما كان عمرى 20 سنة، وكنت أعمل فى ظروف صعبة بالنسبة للبنات، ولكنى الآن عضو فى مجلس النواب، ومش "محبوسة"، بل أمثل قطاع كبير من الشعب المصرى".

ووجهت النائبة أميرة العادلى حديثها إلى الشباب الدارسين فى الخارج، قائلة:" أتمنى أن تجمعنا لقاءات كثيرة الفترة المقبلة، ونتحدث فيها على التشريعات والقوانين، وأمور أخرى تخص بلدنا، حيث أنكم سفراء لنا فى الخارج".

وأضافت، مررنا بـ 10 سنين صعبة من تاريخ مصر، تمت خلالها محاولة اختطاف مصر، ولكننا لم نترك لهم فرصة".

وفي ٨ إبريل، قالت النائبة أميرة العادلي، إن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى نشر الفكر والعلم، كما أكدت قيامها بإعداد دراسة وافية لتغطية احتياجات المستشفيات تزامنًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لدعم مستشفى جامعة بنها لأنها تخدم ٦ ملايين مواطن، وذلك خلال ورشة عمل " خلي صوتك مسموع " مع شباب محافظة القليوبية.

نبض الشارع

١٨ إبريل، قالت إننا نشهد تطويرًا يتم في منظومة السكة الحديد، لكن هذا التطوير لم يحقق حتى الآن عنصر الأمان اللازم لملايين المصريين التي ترتبط حياتهم بالقطارات يوميًا».، وذلك في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» حينها. ١٩ إبريل، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه وزير النقل والمواصلات كامل الوزير بشأن حادث قطار طوخ، والذي نتج عنه وفاة عدد من المواطنين وإصابة العشرات حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وأضافت حينها: لا نتوقع محاسبة من تسبب في هذا الحادثة بشكل مباشر فقط، بل نتوقع أن تصل المحاسبة للوزارة كلها، بمن فيهم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فهذه مسؤوليته التي أقسم على تحملها".

19 إبريل أطلقت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "يلا نبنيها"، لدعم القطاع الصحي بمحافظة القليوبية وبشكل خاص مستشفي بنها الجامعي التخصصي، وقالت إن بناء المستشفى الجامعي التخصصي حلم قديم يراود أبناء القليوبية بين الحين والآخر، لأن المستشفي ستخدم ملايين المواطنين، مضيفة أنه علي الرغم من أن الجامعة قامت بتخصيص مبلغ للبدء، لكن الطريق لا يزال في أوله ويحتاج مزيدًا من الجهود الكبيرة، والتكاتف المجتمعي.

وتابعت: "والحقيقة أن المبادرة جاءت في وقتها المناسب تمامًا، فبعد حادث انقلاب قطار القليوبية، اتضح للجميع أهمية مستشفي بنها في استقبال وعلاج المصابين، ومدي اعتماد مواطني محافظة القليوبية عليها، وهو ما يثبت ضرورة استكمال هذه المبادرة، والمبادرة لديها أهداف طموحة تتمثل في أن تصبح مبادرة رئاسية ليتم تعميم التجربة في جميع المحافظات".

ولفتت الى أن المبادرة كانت مطروحة منذ وقت حملتها الانتخابية، وأنها كانت تعمل بطريقة ورش العمل، وأن ورشة الصحة طرح فيها الشباب فكرت المبادرة وأنها وعدتهم بتفعيلها، متابعة: "منذ 10 أيام كانت لدى مجموعة ورش، منها محور كامل عن الصحة ومجموعة الشباب اللي اشتغلوا في الورشة خرجوا بمجموعة توصيات أهمها كانت مبادرة "يلا نبنيها"، بعد الجلسة الختامية شكلنا فريق وبدأنا نشتغل علي المبادرة ونتحرك في تنفيذها، اليوم أطلقنا الحملة، والحقيقة إن حادثة قطار طوخ دفعنا للتتحرك أسرع لأننا شاهدنا ضرورة ملحة لبناء المستشفي وتجهيزها".

واختتمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "يبقي دائمًا شعاع من الأمل ينير لنا الطريق، والإنجازات تولد من رحم الأزمات، ولذلك فإننا نستطيع دومًا أن نخلق حاضرنا بأيدينا، وهذه دعوة إلي كل شباب القليوبية بالتكاتف حول هذه المبادرة "يلا نبنيها".

٢٥ إبريل قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال إدارتها للبث المباشر الذي أطلقته التنسيقية بعنوان "مبادرة حياة كريمة.. خطوة في طريق العدالة الاجتماعية" ضمن لقاءات رمضانيات التنسيقية": إن الشباب كانوا يعبرون أثناء الحملات الانتخابية للنواب عن خوفهم الشديد من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة حتى لا تفشل ويتعرضون للتعثر، ولذلك لا بد من دعمهم والوقوف بجانب مشروعاتهم حتى ترى النور.

وأضافت النائبة أن مبادرة حياة كريمة تهتم بتنمية الريف المصري بما فيه من العنصر البشري، ويجب على وزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستمرار في دعم الشباب بتقديم دراسات الجدوى ومتابعة تقدم المشروعات وذلك لضمان نجاحهم وتشجيع بقية الشباب في المضي قدمًا نحو هذه الخطوة المهمة.