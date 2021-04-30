فيديو- كلام محترم.. حكاية إبراهيم أصلان مع البصر والبصيرة فى «الكيت كات»

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد الطاهرى، أن البصر هو حاسة من ضمن الخمس حواس التى خلقها الله عز وجل للإنسان، أما البصيرة فهى الرؤية بالروح والقلب والعقل، وهى قراءة الخواتيم من المقدمات دون حاجة للانتظار.

وأوضح الطاهرى، أن البصيرة فى حد ذاتها معجزة يتميز بها الإنسان عن باقى المخلوقات التى تشترك مع معه فى الحواس الخمسة "السمع، النظر، الشم، التذوق، اللمس"، ولأن البصيرة هى الرؤية بالروح والقلب والعقل كان لها مرتبة فى كل الأديان السماوية نظرا لندرة وجودها إلا مع درجة عالية من النقاء الروحى والإنسانى والذهنى، فبالبصيرة يرى الشخص ما لا يراه غيره من الناس.



وأشار الطاهرى إلى أن كما أن هناك بصيرة روحية، توجد أيضا بصيرة سياسية، منوها بأن موضوع "البصر والبصيرة" حيَّر أفلاطون من 400 سنة قبل الميلاد، وكذلك أستاذه سقراط، وتلميذه أرسطو، وهذا يوضح أن دراسة "البصر والبصيرة" وجدت طريقها فى الفلسفة قبل دخولها مسار الروحانيات، أى أنها تعنى علاقة الإنسان بالكون، ومن هذه الزاوية درسها فيلسوف وعالم إسلامى عظيم فى العصر العباسى وهو ابن سينا.

وذكر الطاهرى أن الكاتب الكبير إبراهيم أصلان قدم للمكتبة المصرية والعربية واحدة من أهم الروايات فى التاريخ وهى رواية "مالك الحزين" والتى مزجت المعنى الفلسفى بالفطرة الإنسانية لتجسيد الفارق بين "البصر والبصيرة"، مشيرا إلى أن أصلان ظل يعمل لإنجاز هذه الرواية لمدة 8 سنوات ونصف "من ديسمبر 1972 وحتى أبريل 1981"، وبعد 10 سنوات من إنتاج الرواية، ونجح المخرج الكبير داود عبد السيد فى تحوليها إلى فيلم سينمائى وهو "الكيت كات" والذى لعب دور البطولة فيه النجم محمود عبد العزيز من خلال شخصية "الشيخ حسنى" وهى الشخصية التى أنجز فيها إبراهيم أصلان كل شروحات أرسطو وأفلاطون وسقراط.