وزير إندونيسى: مصر بمثابة المحور الرئيسى للاعتدال والتسامح فى العالم

جدة - نرمين السيد - التقى أشرف سلطان، سفير مصر بإندونيسيا، بوزير الشؤون الدينية الإندونيسى "ياقوت خليل قماس"، والذى ثمن خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين ودور الأزهر الشريف فى المساهمة فى نشر تعاليم الإسلام.





وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إلى وجود آلاف الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون حاليا فى كليات ومعاهد الأزهر الشريف بمصر، كما أكد قماس أن إندونيسيا تعتبر أن التعليم الاسلامى أحد أبرز أوجه التعاون الثقافى مع مصر لاسيما أن الأزهر له سمعة رفيعة ويحظى بقبول واسع بين أوساط الإندونيسيين.

من ناحية أخرى، أشار سلطان إلى أن الملف الدينى يعد أبرز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين وأن مصر تعتز بالتعاون فى هذا المجال كون إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية من حيث تعداد السكان المسلمين فى العالم، وتلعب دورا مهما فى تعزيز وتطبيق مبادئ الإسلام والتسامح وقبول الآخر ومكافحة التطرف والخطاب المتشدد، خاصةً وأن هذا الموضوع يعد هدف مشترك لدى البلدين.

وتناول اللقاء كيفية تطوير جهود البلدين خلال الأشهر القادمة من أجل تبادل الخبرات المؤسسية والمعرفية التى تتمتع بها مصر مع الدولة الاندونيسية، حيث أشار الوزير الإندونيسى خلال اللقاء إلى أن مصر ومؤسساتها بمثابة المحور الرئيسى للاعتدال والتسامح فى العالم ونموذج ملهم لمختلف الدول لنشر الإسلام الوسطى.