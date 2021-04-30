غلق شواطئ رأس البر خلال أعياد شم النسيم

جدة - نرمين السيد - شددت محافظ دمياط منال عوض، على مواصلة غلق جميع الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكدت منال عوض - فى بيان اليوم الجمعة - رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل الحاسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات. ووجهت عوض الوحدة المحلية بالمدينة بتكثيف الدوريات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لغلق الشواطئ وخلوها تمامًا من المواطنين لمجابهة انتشار "كورونا" حفاظاً على سلامتهم.

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