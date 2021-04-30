مفتى الجمهورية: العمل والإنتاج وحب الوطن سبيلنا لتحقيق التنمية المنشودة

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عمَّال مصر بعيدهم الذى يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أن العمل والإنتاج سبيلنا لتحقيق التنمية المنشودة.





وأكد مفتى الجمهورية - فى رسالته لعمال مصر اليوم الجمعة- أن عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية والتعمير التى يعتمد عليها الوطن، خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخه، لتحقيق التنمية والرخاء.

وقال فضيلة المفتى: "إن بلادنا اليوم تحاول العمل والنهوض والبناء، وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات، وغيرها من سبل التنمية، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، وما يعانيه العالم أجمع من انتشار الوباء؛ مما يجعلنا جميعًا أمام مسئولية كبيرة ومهمة عظيمة وغاية نبيلة، فيجب أن نجتهد حتى نؤدى تلك الأمانة التى تحملناها على وجهها الأكمل".

وحث العمال على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصر وتنميتها وتنشيط اقتصادها، والإبداع والتطوير كل فى مجال عمله؛ لأن قيمة المرء بما يحسنه من عمل، وألا يلتفتوا إلى أصحاب ثقافة الهدم والتخريب، وقال "بسواعدكم نبنى بلادنا ونحقق التنمية المنشودة، وبإخلاصكم وتفانيكم فى العمل تنهض الأمم والشعوب. ودعا فضيلتُه الجميعَ إلى وَحدة الصف وبذل الجهد والعرق والغالى والرخيص لبناء بلدنا الحبيبة مصر وتحقيق نهضتها وريادتها".

وأوضح أن الإسلام يعظم من شأن العمل، بل إن الأنبياء قد عملوا فى مختلف المجالات، فأبو البشر نبى الله آدم -عليه السلام- كان زارعًا، وداود -عليه السلام- كان حدادًا، وعيسى ابن مريم -عليه السلام- كان صباغًا، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عمل بالرعى والتجارة.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على العمل والاجتهاد فيه وإتقانه، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)، وأوضح أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل والإنتاج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى العمل ورغَّب فيه بقوله: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «منْ باتَ كالًّا منْ طلبِ الحلالِ باتَ مغفورًا لهُ»، وهو حث على الكسب الحلال، والعمل والإنتاج، وأداء الأمانة فى العمل والإخلاص فيه، فهذا كسب حلال.

ودعا مفتى الجمهورية جميع العمال إلى تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والارتقاء بها فوق أى خلاف، وأن يخلص كلٌّ فى عمله وموقعه ومجاله؛ حتى تنهض مصرنا الحبيبة ويتحقق الرخاء والنماء والاستقرار للبلاد والعباد.