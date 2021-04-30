الرئيس السيسى يتقدم بخالص التعازى لحكومة الهند وشعبها فى ضحايا جائحة كورونا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا. وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".

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