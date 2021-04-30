قرعة دوري أبطال أفريقيا.. ما الفريق الذي يقابله الأهلي في ربع النهائي؟

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالقاهرة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

كان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات. ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وتصدرت أندية سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي التصنيف الأول في القرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها، بينما تم وضع أندية الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، في التصنيف الثاني بعد احتلالها مركز الوصافة في مجموعاتها.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وستقام مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، في حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.في حين ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو. أما المباراة النهائية فستقام يوم 17 يوليو، ولم يتحدد بعد ملعب المواجهة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا اكتمل بعدما انتهت مباريات دور المجموعات، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة والتي ضمت 8 فرق من 6 دول مختلفة وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائري.