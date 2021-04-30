/629277/وكيله-محمد-شريف-لن-يرحل-عن-الأهلي-إلا-بعرض-يليق-بالقلعة-الحمراء

أكد جون أدوارد وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر أن اللاعب مدد تعاقده مع القلعة الحمراء عن قناعة تامة ، وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة.

قال: "محمد شريف جدد تعاقده ثلاثة مواسم مع الاهلى منذ فترة قليلة وعن قناعة تامة لان شريف لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة الحمراء لتحقيق أهدافه مع النادى".

ويضيف جون ادوارد :" لو شريف لديه رغبة في الرحيل عن الاهلى كان سيرفض تمديد تعاقده ليقرر مصيره بأريحية كاملة".

وأختتم: " محمد شريف لن يرحل عن الاهلى إلا أذا وصله عرض كبير يليق بالقلعة الحمراء وفى نهاية الموسم".