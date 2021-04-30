/629278/دور-الدراما-في-تشكيل-الوعي-ثاني-الفعاليات-ضمن-رمضانيات-التنسيقية
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني فعالياتها الرمضانية، مساء السبت المقبل، تحت تعنوان: "الدراما ودرها في تشكيل الوعي".
المشاركين بالفعالية
ويتحدث خلال الفعالية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقد الفني أحمد سعد الدين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
أثر الدراما على الوعي
وتتناول الفعالية أثر الدراما على الوعي، واستخدام الدراما التلفزيونية لتحدي معتقدات ومبادئ تتعلق بالأرض والهوية، ودورها في مواجهة المخططات الخارجية، وغياب دراما النجم الأوحد وبزوغ نجم الأعمال الجماعية.
التركيز على مسلسل "هجمة مرتدة"
كما تركز الفعالية على مسلسل "هجمة مرتدة" وكشف مؤامرات استهداف الدولة المصرية ومجهودات الدولة في حماية أمنها القومي في الداخل والخارج، وأسباب اختفاء الأعمال الدرامية الموجهة للطفل، ودور المجلس الأعلى للإعلام في تنظيم العمل الدرامي وتصحيح مساره.
وتناقش الفعالية، الرقابة على العمل الفني، وهل هو خطوة نحو صناعة عمل هادف أم أداة لقمع الحريات، وكيف يمكن استخدام "الإعلام الجديد" في توعية الشباب من خلال أعمال درامية قصيرة.
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