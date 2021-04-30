/629280/حورية-فرغلي-تكشف-نتيجة-عملية-الجراحة-الأخيرة-وموعد-عودتها-إلى-مصر

حرصت الفنانة المصرية حورية فرغلي على طمئنة متابعيها على حالتها الصحية ونتيجة العملية الرابعة التي خضعت لها، بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي، بعد أن خضعت للعملية الجراحية الرابعة والأخيرة وتصدرت قائمة تريند "تويتر العالمي".

نجاح الجراحة الرابعة لحورية فرغلي

شاركت فرغلي جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب نجاح العملية، ظهر فيها أنفها بشكل جيد، وأرفقت تعليقًا معلنة عن نجاح العملية قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وأعرب متابعيها وبعض من نجوم الفن عن فرحتهم بنجاح العملية، فعلقت لها الفنانة سماح أنور "حمد الله على سلامتك يا أجمل حورية"، وكتب المصور الشهير حسام أنتيكا "ما شاء الله.. حمد الله على سلامتك".

أزمة حورية فرغلي الصحية

كانت حورية فرغلي أمضت أكثر من شهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عدة عمليات في أنفها بعد أن لاقت صعوبة في التنفس وفقدت حاستي الشم والتذوق نتيجة لتدهور حالتها الصحية عقب سقوطها من على الخيل أثناء تدربها في رياضة الفروسية قبل سنوات.

وأكدت حورية خلال تصريحات صحفية أنها ستعود إلى مصر قريبًا وبالتحديد في أول مايو المقبل، وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في المارثون الرمضاني المقبل 2022.

آخر أعمال حورية فرغلي

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي الفنية مشاركتها في فيلم "براءة ريا وسكينة، الذي لم يخرج للنور بعد، وشاركها في البطولة كوكبة من نجوم الفن منهم وفاء عامر، منة فضالي وأشرف مصيلحي، من أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش.