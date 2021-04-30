فى 20 محافظة.. الهلال الأحمر يبدأ المرحلة الثانية لتعقيم المساجد

جدة - نرمين السيد - أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصرى، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من أكبر عملية تعقيم للمساجد فى 20 محافظة فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وقال رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى إن المهمة تضمنت عملية التعقيم فى المساجد الكبرى بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، قنا، شمال سيناء ودمياط". ومن المقرر أن يواصل الهلال الأحمر المصرى المرحلة الثالثة من عملية تعقيم المساجد الأسبوع المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.

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