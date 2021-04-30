البابا تواضروس محذرًا من كورونا : الحياة غالية فانتبه

جاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة، التى صلَّاها قداسته اليوم بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وكان قداسة البابا قد نبه أبناءه إلى الموضوع ذاته، فى عظة خميس العهد أمس فى دير الشهيد مارمينا بمريوط.
وقال قداسته:
"نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذى أصاب عشرات الملايين، الكمامة، وغسل اليدين، والبعد عن الزحام، والجلوس فى مكان جيد التهوية، فضلًا عن تناول الطعام الصحى ولا تتهاون، وصلى من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس، ومن أجل المرضى الله يشفيهم، فالحياة غالية فانتبه".
وأوضح أننا سوف نصلى الآن الساعة الثانية عشر ونلتزم بأماكنا حتى نهاية الصلوات ونصلى من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة".
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