الإفتاء توضح حكم صوم من غاب عنه بصره وسمعه

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه يصوم من غاب عنه بصره وسمعه وصيامه كصيام عامة المسلمين، وعلى وليه أو من يقوم بالإشراف عليه أن ينبهه بأى طريقة يفهمها هذا المريض، وإذا لم يجد من ينبهه ولا يقوم على أمره فيجتهد قدر استطاعته.
واستدلت على ذلك بقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَت".
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