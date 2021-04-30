صور: فى صيام واحد.. أيدى المسلمين والمسيحيين ترتفع إلى الله

جدة - نرمين السيد - احتفل الأقباط الكاثوليك اليوم، بالجمعة العظيمة فى كنيسة السيدة مريم العذراء، فى شبرا الخيمة.



جدة - نرمين السيد - احتفل الأقباط الكاثوليك اليوم، بالجمعة العظيمة فى كنيسة السيدة مريم العذراء، فى شبرا الخيمة. وصلى قداس الجمعة العظيمة القس يوسف أسعد، حيث ارتفعت أيادى المسلمين فى صلاة الجمعة والمسيحيين فى الجمعة العظيمة، تضرعا إلى الله.

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