عاجل.. السيسى يتفقد بعض قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى ومقر سوق السيارات

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعى شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المرورى حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى محيط القاهرة الكبرى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، توقف فى قطاع منطقة البدرشين بالدائرى الأوسطى لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع فى تلك المنطقة فى إطار المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية. كما تفقد الرئيس، كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر، الذى لم يكن منظم هندسيًا ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المرورى الشديد الذى كان يتسببه بالمنطقة، وتبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالى 57 فدانا بسعة 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذى سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد مكتبا للشهر العقارى ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع. والتقى الرئيس، بعدد من المواطنين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، وهنأهم بشهر رمضان المعظم، كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.

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