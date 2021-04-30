فيديو.. السيدة وئام بعد تحقيق حياة كريمة لحلمها: مش قادرة أتكلم من فرحتى

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة وئام، إن لديها 3 أبناء "سما فى أولى إعدادى، ويوسف فى الصف الرابع الابتدائى، وابنتها الصغيرة لديها 5 سنوات"، لافتة إلى أنها كانت تنفق على أطفالها من محل لبيع المنظفات.





وأضافت، خلال لقائها مع دهب غريب، ببرنامج من برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن المحل عليه دين بسبب إحدى السيدات كانت تعطيها البضاعة ولم تكن تصبر وتضع عليها غرامة تأخير، مضيفة: "ديونى عندها حوالى 9600 جنيه". لتعيد مؤسسة حياة كريمة، البسمة إلى وجه السيدة وئام، بتجهيز المحل بالبضاعة وإعطائها 9 آلاف جنيه قيمة الديون، وعلقت قائلة: "الحمد لله مش قادرة أتكلم من فرحتى، مكنتش مصدقة".

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