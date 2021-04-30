ختام الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - واختتم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية صلوات اليوم الكبير الذى يعد أحد أهم المناسبات الكنسية على الإطلاق.
شارك فى الصلوات عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد إلى جانب عدد محدود من الشعب.
وشهدت عمليات دخول الكاتدرائية والخروج منها والصلاة داخل الكنيسة إجراءات احترازية مشددة حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية، تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين فى الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
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