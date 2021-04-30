الأنبا كيرلس وليم يترأس صلوات الجمعة العظيمة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - اشترك فى الصلاة الأب الدكتور كميل وليم مدرس الكتاب المقدس بالكليات والمعاهد الكاثوليكية بمصر، والأب ميشيل زاهر راعى الكاتدرائية، إلى جانب حضور الشمامسة دون حضور الشعب التزامًا بالتوجيهات الراعوية لصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم راعى الإيبارشية إلى الكنائس، فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة انتشار وباء كورونا وحفاظًا على سلامة أبناء الإيبارشية.

وتم إذاعة الصلوات مباشرة على صفحة مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك على موقع "فيسبوك"، كذلك أقيمت الصلوات اليوم بذات الترتيبات فى مختلف كنائس الإيبارشية الإيبارشية الاثنين والأربعين رعية، كما قامت عدد من الكنائس بإذاعة الصلوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.