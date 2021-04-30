دور الدراما فى تشكيل الوعى .. ثانى فعاليات رمضانيات تنسيقية شباب الأحزاب

جدة - نرمين السيد - ويتحدث خلال الفعالية الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقد الفنى أحمد سعد الدين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والدكتور رامى عبدالباقى، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وتتناول الفعالية أثر الدراما على الوعى، واستخدام الدراما التلفزيونية لتحدى معتقدات ومبادئ تتعلق بالأرض والهوية، ودورها فى مواجهة المخططات الخارجية، وغياب دراما النجم الأوحد وبزوغ نجم الأعمال الجماعية.

كما تركز الفعالية على مسلسل "هجمة مرتدة" وكشف مؤامرات استهداف الدولة المصرية ومجهودات الدولة فى حماية أمنها القومى فى الداخل والخارج، وأسباب اختفاء الأعمال الدرامية الموجهة للطفل، ودور المجلس الأعلى للإعلام فى تنظيم العمل الدرامى وتصحيح مساره.

وتناقش الفعالية الرقابة على العمل الفنى وهل هو خطوة نحو صناعة عمل هادف أم أداة لقمع الحريات، وكيف يمكن استخدام "الإعلام الجديد" فى توعية الشباب من خلال أعمال درامية قصيرة.